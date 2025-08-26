パレスチナ自治区ガザ南部・ハンユニスにあるナセル病院が25日、イスラエル軍の攻撃を受け、ロイター通信やアルジャジーラなどのジャーナリスト4人を含む20人が死亡しました。病院に攻撃があり、救急隊や報道関係者が集まったところで再び攻撃があったということです。イスラエル軍は病院周辺での攻撃を認めた上で速やかに調査するとしています。