みずほフィナンシャルグループは25日、自社で開発した生成AIのツールを説明するイベントを行いました。金融業界の専門用語に詳しいAIツールを使い、会議の議事録を作成するなど人手不足が深刻化する中、AIを利用して業務を効率化させる狙いです。メガバンクが自社開発した生成AIを導入するのは初めてです。