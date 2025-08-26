アメリカのトランプ大統領はSNSで、前大統領への捜査が進む韓国について「粛清や革命のようだ。そんな状況では韓国でビジネスを続けることはできない」と投稿しました。米韓両首脳は日本時間の26日午前1時過ぎに初の首脳会談を行い、在韓アメリカ軍の駐留経費や関税をめぐって意見を交わす見通しですが、その前に李在明（イ・ジェミョン）大統領をけん制したとみられます。