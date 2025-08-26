中国・重慶市で「当たり屋」の滑らかすぎる動きが撮影され、反響を呼んでいる。中国メディアの極目新聞が24日に報じた。現場で撮影された映像には、トラックと並走していた電動バイクの男が緩やかなカーブでわざとバイクを倒してトラックの車体の下に押し込み、自ら倒れ込む様子が映っていた。運転手がトラックから降りてくるまでの間に、自分の足をバイクの下に差し込むようなしぐさまでしていたという。この映像にネットユーザー