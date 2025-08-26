1998（平成10）年8月26日、国境を越えてパイロットの労働条件向上などに取り組もうと、日本航空やアメリカン航空など11カ国の航空会社の乗員や航空機関士の組合が都内のホテルで共同声明に調印した。各組合が抱える問題の情報を共有し、経営側が労働条件を切り下げるなどの動きがあれば協力して対処するとした。