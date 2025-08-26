日本最西端の国境離島にあたる沖縄県与那国町の町長選は２４日に投開票され、自衛隊の機能強化に慎重な姿勢を示す新人で前町議の上地常夫氏（６１）が初当選した。中国による台湾侵攻の可能性が指摘される中、防衛省は南西諸島防衛の取り組みに影響が出ないかを注視している。上地氏は初当選から一夜明けた２５日、自衛隊について「これ以上の増強はない方がいい。自衛隊だけの島にしたくない」と記者団に語った。陸上自衛隊が