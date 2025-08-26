26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比160円安の4万2610円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2807.82円に対しては197.82円安。出来高は3550枚となっている。 TOPIX先物期近は3095ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.49ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4