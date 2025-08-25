¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥Ñ¥É¥ì¥¹2¡½8¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£Ï¢¾¡¤¬5¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÅÀÅô¤òµö¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ë¥¨¥¹¥È¥é¥À¤¬¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë·è¾¡3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£9²ó1»à¤Ç¤ÏÀáÌÜ¤Î2Ç¯Ï¢Â³50»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¾¾°æ¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÂçÃ«¤Ë¤ÏÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é