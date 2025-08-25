¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥Ñ¥¤¤Ë²¤½£Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£25Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß31ºÐ¤Î¥Ç¥Ñ¥¤¤ÏÊì¹ñ¤ÎÌ¾ÌçPSV¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2011¡Ý12¥·¡¼¥º¥ó¤Ë17ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2017Ç¯1·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥è¥ó¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»178»î¹ç¤Ç76¥´¡¼¥ë55¥¢¥·