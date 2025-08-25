ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë5500²¯¥É¥ë¡Ê¡á¤ª¤è¤½80Ãû±ß¡Ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¡¢¶¦Æ±¤ÇÊ¸½ñ¤òºî¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ïº£½µ¤Ë¤âºÆ¤ÓË¬ÊÆ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£