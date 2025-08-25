¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±25Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ104.43¥É¥ë°Â¤Î4Ëü5527.31¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£Íø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÇØ·Ê¤ËºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿Á°½µËö¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£