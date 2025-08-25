½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ê35¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤Î¿·Æþ¤ê¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Î¿·Æþ¤ê(¤¯¤ì¤ª)¤Ñ¤È¤é¤ÎËå¡¢(¾®Ìî)¤³¤Þ¤Á¤Ç¤¹¥Ö¥é¥¦¥ó¥Þ¡¼¥ë¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×¤¬¤ª¤¹¤Þ¤·´é¤Ç¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤ËºÂ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¶ÍÃ«¤Ï2011Ç¯¤«¤é¥Á¥ï¥×¡¼¡Ê¥Á¥ï¥ï¤È¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¡Ë¤Î¡Ö¤Ñ¤È¤é¡×¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î13Æü¤Ë¤Ï14ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó