Image: Amazon Xperia¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡£»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Amazon¤ËXperia¿·¥â¥Ç¥ëÂÐ±þ¤ò¤¦¤¿¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ìº£Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤ÎSONY¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë¿··¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óXperia 10 VII ¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆüËÜ¤ÎAmazon¤Ë¿·¥â¥Ç¥ëÂÐ±þ¤ò¤«¤«¤²¤¿¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë SpinoArmor¤¬