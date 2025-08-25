KADOKAWA¤ÏMFÊ¸¸ËJ¤Î¿·´©¤ò2025Ç¯8·î25Æü¤ËÈ¯Çä¡£º£·î¤Ï¡Ø¥ê¥¢¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡ª ¡Á¥²¡¼¥à¹¶Î¬¤Î¤¿¤á¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡ØÉÔ»à¡Ù¤Î²¶¤À¤±¤É¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÈþ¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎH¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡Ù¡¢¡Ø¥Ð¥«²Ä°¦¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡¢²¶ÀìÌç¹¶Î¬¥Á¥ã¡¼¥È¡Ù¡¢¡Ø¥é¥Ó¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë¡Ù¤Î¿·ºî3ºî¤ò´Þ¤àÁ´7ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¢£¡Ø¥ê¥¢¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡ª ¡Á¥²¡¼¥à¹¶Î¬¤Î¤¿¤á¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡ØÉÔ»à¡Ù¤Î²¶¤À¤±¤É¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÈþ¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎH¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹