ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ£°£°Ê¬¤ËÊÆ¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê7·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê7·î¡Ë23:00 Í½ÁÛ63.0Ëü·ïÁ°²ó62.7Ëü·ï¡Ê¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô) Í½ÁÛ-0.2%Á°²ó0.6%¡ÊÁ°·îÈæ)