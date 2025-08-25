¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÅìMAX¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¡Ê55ºÐ¡Ë¤¬8·î24Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤º¤ó¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê56ºÐ¡Ë¤È¿·´´Àþ¤Ç¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢µ×¡¹¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤Ë´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿Åì¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤ÇÈÓÈø¤¯¤ó¤ÈÁø¶ø¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¾åµ¡·ù¡×¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÈÓÈø¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈÓÈø¤¯¤ó¤È¥¦¥É¤È»ä¤Ï35Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÆ±»Ö¡£»Å»ö¤¬¤Ê¤¤ ¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤ ¤½¤ó¤Ê»þ¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¿