¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý¯ºä46¤¬¡¢4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØÝ¯ºä46 5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¡¢24Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£Ìó4¤«·î¤ËµÚ¤ÖÁ´¹ñ5ÅÔ»ÔÁ´11¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö4·î26Æü¤Î°¦ÃÎ¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¡¦¹­Åç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2Æü´Ö³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¡¢Á´11¸ø±é¤ò¹Ô¤¤