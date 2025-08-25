サッカーのベルギー1部リーグ、シントトロイデン（STVV）は25日、J2長崎の親会社である通信販売大手ジャパネットホールディングス（HD）の郄田旭人社長（46）が取締役に就任したと発表した。22日に臨時株主総会を開き、決定した。ジャパネットHDは7月下旬、STVVと資本業務提携を結び、株式19・9％を取得していた。J2長崎の会長も兼ねる郄田氏は、STVVを通じて次のようにコメントした。「私は日本で通信販売の