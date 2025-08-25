Ê¡²¬¸©Ãæ´Ö»Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À­¤òÌ¾¾è¤ëÁê¼ê¤Ë¡¢¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢Ìó3600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·4·î¡¢Ãæ´Ö»Ô¤Ë½»¤àÃËÀ­¡Ê52¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À­Ì¾µÁ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈSNS¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÁê¼ê¤«¤é¡¢¡ÖFX¼è°ú¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖNFT¤Î´ðËÜÅª¤ÊÃÎ¼±¤ÈNFT¤Î¼è°úÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤Í¡×¤Ê¤É