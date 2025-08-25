¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£´£·¡¥£²£´±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏÅìµþ»þ´Ö¡Ê22:01¸½ºß¡Ë ¥É¥ë±ß ¸½ÃÍ147.40¹âÃÍ147.53°ÂÃÍ146.80 148.42¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 147.97Äñ¹³2 147.69Äñ¹³1 147.24¥Ô¥Ü¥Ã¥È 146.96»Ù»ý1 146.51»Ù»ý2 146.23¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í±ß ¸½ÃÍ172.45¹âÃÍ172.58°ÂÃÍ172.05 173.20¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 172.89Äñ¹³2 172.67Äñ¹³1 172.36¥Ô¥Ü¥Ã¥È 172.14»Ù