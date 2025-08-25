¡ÖMSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡×¼ø¾Þ¼°¤Îµ­Ç°»£±Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤ÈMSC¡Ö³¤¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎMSC¡Ê³¤ÍÎ´ÉÍý¶¨µÄ²ñ¡Ë¤ÎÆüËÜ»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëMSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆMSC¡Ö³¤¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢MSC¥é¥Ù¥ë¡ËÉÕ¤­¿å»ºÊª¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖMSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò8·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±MSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä½ÅÎÌ¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð