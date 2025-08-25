ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬24Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¡Ê9·î26Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤é¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¥×¥í°Õ¼±¡É¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦Åß¾ì¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È»£±Æ¤Ç¤Î¶ìÏ«¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅß¾ì¤ËÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤ï¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¨¤¤Ãæ¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£12·î¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿»£±Æ¤À¤Ã