½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÎÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è¡ÖÀèÇÚ¤ÈÈà½÷¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË§º¬µþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÎÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£µÈ²¬¤ÏÃÓÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¡ØÀèÇÚ¤ÈÈà½÷¡Ù¤òÇÒ¸«¤·