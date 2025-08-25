¥É¥¤¥Ä1Éô1. FC¥±¥ë¥ó¤È¥­¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Îhummel¤Ï16Æü¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥±¥ë¥ó¤Ïºòµ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô¤òÍ¥¾¡¤·¡¢2µ¨¤Ö¤ê¤Ë1Éô¤ØÉüµ¢¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥µ¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥±¥ë¥ó¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ëÂçÀ»Æ²¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1. FC Köln 2025-26 hummel Third¥±¥ë¥ó 2025-26 hummel ¥µ¡¼¥É ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¿·¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¡¢