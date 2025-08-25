¢¡¸òÎ®»î¹çµð¿Í£Ï£Â£²¡½£·¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í£Ï£Â¤Ï¼ÄÄÍÏÂÅµ»á¤¬¡Ö£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤ËÃæÁ°¡¢£³²ó¤Ë±¦Á°¤Ë±¿¤Ó£²ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£²ÚÎï¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï·òºß¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡Ê½é²ó¤Î½éµå¤¬¡Ë¥Ô¥Ã¤È¤­¤¿¤Î¤Ç¼¡¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÂÐ±þ¤·¤¿¡£