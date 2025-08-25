¢¡¸òÎ®»î¹çµð¿Í£Ï£Â£²¡½£·¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í£Ï£Â¤Ï¸µÌÚÂç²ð»á¤¬¡Ö£·ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¡££´²ó£±»à¤«¤éº¸Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Á£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤éÆóÎÝ¤â¼é¤Ã¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµð¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ£²¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤ÆÌîµå¤ä¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ°¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈËþµÊ¡£½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£