¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê63¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢°å»Õ¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÄ¾Èþ¡×¡Ê¤Á¤ç¤¯¤Ó¡ËÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÄ¾Èþ¡×¤È¤Ï¸¦½¤°å´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°å»Õ¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤º¤Ë¡ÈÄ¾ÀÜ¡ÉÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚ²¼»á¤Ï¡ÖÄ¾Èþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Æâ²Ê¡¢³°²Ê¡¢¾®»ù²Ê¡¢ÉØ¿Í²Ê¤Ë¿Ê¤à°å»Õ¤¬¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£