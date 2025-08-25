8·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¡×¡£Í§¹¥¥à¡¼¥É¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀÐÇËÁíÍýÆÈ¼«¤Î¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ­¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û±£¤·Ì£¤ÏÍü¥ï¥¤¥ó¡ÖÀÐÇË¥«¥ì¡¼¡×¡Ö²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¤Þ¤Ç¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¯¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡× ¡ÈÀÐÇË¥«¥ì¡¼¡É¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¹âÌø¸÷´õ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:8·î23Æü¡¢Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ê¤É¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÅª¸òÎ®¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç