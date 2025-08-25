º£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤È¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤½÷À­¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJOSE MOON¡×¤¬½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï8·î26Æü¤«¤éÀè¹ÔÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÃÍ­¤Î¥âー¥É¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¡£Âç¿Í¤Î½÷À­¤â³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ô¥¡¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ»¤¦ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡ÚEVA¡ßJOSE