¿·³ã»Ô¤ÇÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¡¢³¤ÍÎ¹â¹»½Ð¿È¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¼èÁÈ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 8·î23Æü¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·³ã»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Ìó3500¿Í¤¬ÅÚÉ¶¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢³¤ÍÎ¹â¹»½Ð¿È¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡£¡Ú¥Õ¥¡¥ó¡Û¡Ö¤°¤¤¤°¤¤¹Ô¤¯ÁêËÐ¤¬Âç¤ÎÎ¤¤ÎÁêËÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁêËÐ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤­ÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¡Ú¥Õ¥¡¥ó¡Û