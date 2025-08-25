²Æ¤Îº´ÅÏ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ø¥¢ー¥¹¡¦¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬8·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝ¿§Ë­¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Î¤Û¤«¡¢º´ÅÏ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÅ¤·¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÂÀ¸Ý·ÝÇ½½¸ÃÄ¡Ø¸ÝÆ¸¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¤¬º´ÅÏ¤òºÌ¤ë¡Ø¥¢ー¥¹¡¦¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ù¡£½éÆü¤Ë¤Ï38²óÌÜ¤È¤Ê¤ë³«ºÅ¤ÎÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤Æ¸ÝÆ¸¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¸ÝÆ¸¥á¥ó¥Ðー¡Û¡Ö½ë¤¤¤¬¡¢½ë¤µ¤ËÉé¤±