¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¡¢9·î7Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î½é½Ð±é¡£¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¤¬¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ãÏÂ´¶¡Ä¡×¤È¶Ã¤­¤ò¸«¤»¤ë¡¢¿¥ÅÄ¤¬¡ÖËÍ¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¥ÅÄÍµÆó¡¢¡È¥­¥¿¡¼¡ª¡ÉÃÂÀ¸¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÁÀ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¿¥ÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï²£ß·²Æ»Ò¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿¥ÅÄ¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ò¸ò¤¨¤¿