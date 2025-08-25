¥»¥ê¥¨AÂè1Àá¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥íÂÐ¥Ê¥Ý¥ê¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤¬2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ³«ËëÀï¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿2¿Í¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¤ÎÈà¤é¤Î¶¦±é¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ç¤Ï¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã