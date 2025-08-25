お笑いコンビ「見取り図」のリリー（４１）が２４日放送の「見取り図じゃん」に出演。ネイリストの資格試験に合格したことを明かした。リリーは番組内の企画でネイル試験に挑戦。「レディー・ガガのネイリストに俺はなる！」と宣言し、３か月に渡って猛勉強していた。そしてこの日は、リリーが受験するネイリスト検定試験の当日が放送。相方・盛山晋太郎が応援団長に扮し、リリーにエールを送るシーンもあった。リリーは緊張