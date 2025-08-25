【ニューヨーク共同】週明け25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比50銭円安ドル高の1ドル＝147円35〜45銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1690〜1700ドル、172円37〜47銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の発言を受けて早期利下げ観測が強まって前週末に円高ドル安が加速した反動で、円を売ってドルを買い戻す動きが優勢だった。