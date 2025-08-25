２５日、海南省三亜市の鳳凰路で復旧作業を行う重機。（三亜＝新華社記者／趙穎全）【新華社三亜8月25日】中国海南省三亜市は台風13号の通過後、救援隊員による障害物の除去や水と電力の供給、支援活動などを実施し、市民生活の復旧を進めている。２５日、海南省三亜市の鳳凰路で倒木を除去する消防救助支隊。（三亜＝新華社記者／趙穎全）２５日、海南省三亜市の鳳凰路で倒木を除去する消防救助支隊。（三亜＝新華社記者／趙穎