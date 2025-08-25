韓国で、外れたタイヤが引き起こした大惨事の瞬間。事故直前のドライブレコーダーに一部始終が記録されていました。前を走る貨物車に注目。突然、車体が傾き黒い煙が立ち上ります。タイヤが外れコロコロ転がると、中央分離帯に接触。タイヤは勢いよくバウンドし始めました。下り坂で勢いを増した次の瞬間、タイヤは中央分離帯を乗り越え、対向車線を走っていた車を直撃。衝撃の大きさを物語るように、一瞬にしてボンネットがめくれ