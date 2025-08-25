自宅で10代の少女にいかがわしい行為をした疑いで、北海道職員の22歳の男が逮捕されました。北海道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、北海道・網走市に住むオホーツク総合振興局の職員、大槻柊斗容疑者22歳です。大槻容疑者は2025年4月13日と27日の2回、自宅でオホーツク総合振興局管内に住む10代の少女にいかがわしい行為をした疑いが持たれています。大槻容疑者は「私がやったことで間違いありません」