「今年も自由研究は親がほとんどやってしまった」「来年こそは子どもが自分でテーマを見つけてほしい」。夏休みの終わりに、そんなため息をついている方も多いのではないでしょうか。そんな人におすすめなのが、家庭教育コンサルタントの岩田かおりさんが提唱する「天才ノート」。子どもの「好き」を1日わずか数分、ノートに書き留め、探究心を育む習慣づくりのメソッドです。実際、岩田家の3人の子どもたちは、塾に通わずに慶應義