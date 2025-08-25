中国商務部が22日に発表した最新のデータによると、2025年1-7月には、中国で新たに設立された外資系企業が前年同期比14．1％増の3万6133社に達し、実行ベース外資導入額は同13．4％減の4673億4000万元となった。産業別では、製造業は1210億4000万元、サービス業は3362億5000万元。ハイテク産業は1373億6000万元となり、そのうちECサービス業は同146．8％増、航空宇宙機器製造業は同42．2％増、化学薬品製造業は同37．4％増、医療機