バンダイスピリッツは、『聖戦士ダンバイン』より「聖戦士ダンバインセット2」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「聖戦士ダンバインセット2」(4,400円)『聖戦士ダンバイン』より、劇中を彩ったメカがセットになって再登場。“ドラムロ”“ビランビー”“レプラカーン”“ズワァース”の4種類のキットが、当