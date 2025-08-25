タラップで笑顔Snow Manのラウール(22)がインスタグラムを更新し、ラスベガスで撮影した衝撃ショットを公開した。投稿したのは、プライベートジェットのタラップに立つ姿や、ネバダ州ラスベガスの巨大複合アリーナ「スフィア」内での様子に加え、圧巻なのが世界的人気の5人組男性バンド・バックストリートボーイズのメンバーに囲まれた1枚。プライベートジェットのタラップに立つラウール(インスタグラムraul_official_snより)