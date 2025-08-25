トリンドル玲奈が主演を務めるテレビ東京ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』(毎週月曜後11：06〜)の第8話が、きょう25日に放送される。【場面カット】ニセ彼氏を仕立てるすみれ（トリンドル玲奈）電子コミックとして20万部を誇る人気作で原作・タナカトモ氏、作画・ひらいはっち氏による同名漫画（ゼノンコミックス／コアミックス）が原作。主人公が、子どもの頃から自分をいじめ続け、さらには夫も奪った因縁の相手へ