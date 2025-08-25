サッカー・明治安田J1リーグ。アルビレックス新潟は23日、ホームで鹿島アントラーズと対戦。マテウス モラエスのJ1初ゴールも実らず、リーグ戦8試合勝ちなしです。前節、リーグ6連敗を引き分けでストップした新潟。残留争いで負けられない新潟の相手は、優勝争いに食い込んでいる鹿島です。まずチャンスを作ったのは新潟。新加入の白井のクロス。そこに新加入のブーダ！さらに新