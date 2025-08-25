Hakubiが、新曲「何者」を9月10日に配信リリースすることを発表した。「何者」は、片桐（Vo, G）の亡き祖父がかつて暮らしていたという、台湾への旅をきっかけに生まれた楽曲だという。祖父の足跡を辿る中で触れた情景をもとに書き下ろされた。制作の背景となった旅の様子は、片桐のYouTubeチャンネルで公開中のvlogで視聴できる。また、2025年6月に行われた台湾ワンマンライブの際のオフショットも合わせて公開されている。Spotif