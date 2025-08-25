ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç²­¤Ç2022Ç¯4·î¡¢´Ñ¸÷Á¥¡ÖKAZU1¡Ê¥«¥º¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬ÄÀË×¤·¾èµÒ¾è°÷·×26¿Í¤¬»àË´¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¾èµÒ1¿Í¤Î²ÈÂ²4¿Í¤¬±¿¹Ò²ñ¼Ò¤ÎÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡Ê¼ÐÎ¤Ä®¡Ë¤È¼ÒÄ¹·ËÅÄÀº°ìÈï¹ð¡Ê62¡Ë¡á¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¡¢»¥ËÚÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢¸¶¹ðÊÛ¸îÃÄ¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£7·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÀÁµá³Û¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ö¸Î¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¾èµÒ14¿Í¤Î²ÈÂ²¤é·×29¿Í¤¬ºòÇ¯7·î¡¢·×Ìó15