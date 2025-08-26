ウクライナ戦でスパイクを放つ石川＝バンコク（VolleyballWorld提供）バレーボール女子の世界選手権第4日は25日、バンコクなどタイ各地で行われ、1次リーグH組の日本はウクライナに3―2で逆転勝ちした。2連勝とし、各組2位までによる決勝トーナメント進出が決まった。ミスが目立って2セットを先取された日本は主将の石川（ノバラ）や佐藤（NEC川崎）らの強打で流れを変え、その後3セットを連取した。27日は大会2連覇中で、同