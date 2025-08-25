スターバックスの新しいカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」の第1号店が、東京・新宿マルイ本館2階に9月1日（月）オープン。エスプレッソを使った多彩なビバレッジや、イタリアンベーカリー「プリンチ」のクロワッサン「コルネッティ」が楽しめますよ。スタバの新スタイル「リザーブ カフェ」が誕生スタバの新スタイル「リザーブ カフェ」は“日常の少し上質な大人のご褒美を体験”をコンセプトに、ラテ×コルネッ