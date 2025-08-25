バレーボールの世界一を決める“世界バレー”が日本時間25日にタイ・バンコクで行われ女子日本代表（世界ランク4位）はウクライナ（同17位）に3ー2（25ー27、20ー25、25−20、26−24、15ー11）で逆転勝利を収め開幕2連勝を飾った。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバースタメンはキャプテンの石川真佑（25）、島村春世（33）、宮部藍梨（27）、関菜々巳（26）、佐藤淑乃（23）、秋本美空