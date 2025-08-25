1-4で敗れたブレーメンの主将、DFマルコ・フリードルに対し、インタビュアーが「今日は4-1で勝ちました」と話しかけるミスを犯してしまった。独『ビルト』や英『ザ・サン』が伝えている。23日に行われたブンデスリーガ第1節でMF堂安律が所属するフランクフルトのホームに乗り込んだブレーメンは、後半2分までに3点のリードを許してしまう。3分に1点を返したものの、25分にダメ押しとなる4点目を奪われてしまい、開幕戦を1-4で